Дарья Домрачева станет экспертом на Олимпийских играх — 2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева будет работать в экспертной студии Okko на месте проведения олимпийского биатлона в Антерсельве вместе с ведущей Марией Байдиной и олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой. Экспертные студии выйдут 17 и 18 февраля и будут посвящены мужской и женской эстафетам.

«Для меня большая радость снова быть частью Олимпийских игр, пусть и в новой роли. Олимпиада всегда наполнена напряжением, эмоциями и историями, которые остаются на долгие годы. Я с удовольствием присоединяюсь к команде Okko, чтобы вместе прожить эти дни, разобрать ключевые моменты биатлонных стартов и поделиться тем, что обычно остаётся за кадром. Очень жду мужскую и женскую эстафеты — это гонки, в которых всегда решают характер, командная работа и выдержка», — сказала Домрачева.