Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Германия — Франция. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Старался быть честным и искренним!» Козловский — о комментировании спортивных пар на ОИ

«Старался быть честным и искренним!» Козловский — о комментировании спортивных пар на ОИ
Комментарии

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, опубликовал в соцсети пост после того, как выступил комментатором произвольных программ спортивных пар на Олимпийских играх — 2026.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

«Посмотрели сегодня вместе с вами Олимпиаду у спортивных пар! Старался быть честным и искренним! Надеюсь, вам понравилось!» — написал Козловский в публикации у себя в телеграм-канале.

Ранее в прямой трансляции Козловский жёстко раскритиковал баллы японской пары и новых олимпийских чемпионов Рику Миура/Рюити Кихара, которые они получили за произвольную программу на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Тем самым японцы побили рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который держался около четырёх лет.

Материалы по теме
«Это перебор». Козловский раскритиковал рекордные баллы Миуры и Кихары на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android