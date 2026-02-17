«Старался быть честным и искренним!» Козловский — о комментировании спортивных пар на ОИ

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, опубликовал в соцсети пост после того, как выступил комментатором произвольных программ спортивных пар на Олимпийских играх — 2026.
«Посмотрели сегодня вместе с вами Олимпиаду у спортивных пар! Старался быть честным и искренним! Надеюсь, вам понравилось!» — написал Козловский в публикации у себя в телеграм-канале.
Ранее в прямой трансляции Козловский жёстко раскритиковал баллы японской пары и новых олимпийских чемпионов Рику Миура/Рюити Кихара, которые они получили за произвольную программу на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Тем самым японцы побили рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который держался около четырёх лет.
- 17 февраля 2026
