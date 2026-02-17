Слуцкая высказалась о приглашении Гуменника на показательные выступления на ОИ-2026

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о приглашении действующего чемпиона России Петра Гуменника на показательные выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Здорово, что Петра пригласили на показательные выступления. Мы всегда рады его видеть. Очень здорово, что он выступит», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Выступления пройдут 21 февраля после завершения соревновательной программы в фигурном катании на ОИ. Мужской личный турнир на Олимпиаде завершился в ночь на 14 февраля. Гуменник занял шестое место.