Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Германия — Франция. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Слуцкая высказалась о приглашении Гуменника на показательные выступления на ОИ-2026

Слуцкая высказалась о приглашении Гуменника на показательные выступления на ОИ-2026
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о приглашении действующего чемпиона России Петра Гуменника на показательные выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Здорово, что Петра пригласили на показательные выступления. Мы всегда рады его видеть. Очень здорово, что он выступит», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Выступления пройдут 21 февраля после завершения соревновательной программы в фигурном катании на ОИ. Мужской личный турнир на Олимпиаде завершился в ночь на 14 февраля. Гуменник занял шестое место.

Материалы по теме
Гуменник — о соперниках на ОИ: до выступления чувствовалось какое-то нервное напряжение
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android