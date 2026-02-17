Олимпиада 2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция эстафеты начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Начало гонки назначено на 16:30 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.