Хоккей. Германия — Франция. Квалификация
Фуркад — о Жаклене: я говорил, что он не может быть фанатом Пантани, это неприемлемо

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о решении своего соотечественника Эмильена Жаклена выступать на Олимпиаде-2026 с серьгой своего кумира – легендарного итальянского велогонщика Марко Пантани.

«На протяжении всей карьеры я говорил Эмильену, что он не может быть фанатом Марко Пантани, что это социально неприемлемо для нас, кто борется за чистый спорт. Он гордился этим, он фанат. Это Эмильен, он уникален, его нужно принимать таким, какой он есть», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

Ранее Мартен Фуркад получил медаль за Олимпиаду-2010 в масс-старте. Перераспределение наград случилось после допинг-скандала с участием Евгения Устюгова. У россиянина забрали медали за ОИ-2010 и ОИ-2014.

Эмильен Жаклен пробежит все гонки Олимпиады-2026 с серьгой легендарного Марко Пантани
Новости. Олимпиада 2026
