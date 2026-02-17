Скидки
Хоккей. Германия — Франция. Квалификация
«Здесь нет линейки или секундомера». Энберт — о словах Гуменника про судейство на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт отреагировал на слова российского фигуриста Петра Гуменника о судействе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это негласная практика фигурного катания — влияет, в какой разминке ты выходишь, какой у тебя рейтинг. Не помню, чтобы спортсмены, которые только появляются на международной арене, выходили и сразу получали очень высокие компоненты. В данном случае это наши фигуристы, которые были отстранены от международных соревнований. Судьи должны присмотреться, увидеть нюансы, прочувствовать программу, посмотреть, как спортсмены борются на разных турнирах друг с другом. Конечно, в фигурном катании такая практика присутствует — рейтинг влияет, как минимум несколько лишних баллов от него точно зависят.

В фигурном катании нет секундомера, нет линейки. Это один из самых субъективных видов спорта в олимпийской программе, и сложно представить, как сделать его объективнее. Ведь чем больше загонять фигурное катание в какие-то рамки, тем однообразнее становятся программы — спортсмены перестают находить новые элементы, приёмы. Фигурное катание субъективно, но оно стало таким не в один день. Так есть, и я как спортсмен к этому привык. Но если ты хорошо катаешься и на голову лучше остальных, никакие компоненты не смогут тебя остановить. Но в 100-метровке, если ты быстрее всех, ты прибежишь первым. А в фигурном катании нужно пройти хотя бы небольшой путь, как, например Михаил Шайдоров. В прошлом году он выиграл четыре континента, медаль чемпионата мира, а теперь стал олимпийским чемпионом», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

