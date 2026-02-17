Скидки
«Просто были счастливы выйти на лёд вместе». Дешам/Стеллато-Дудек — о выступлении на ОИ

«Просто были счастливы выйти на лёд вместе». Дешам/Стеллато-Дудек — о выступлении на ОИ
Комментарии

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, выступающие в парном катании, прокомментировали своё выступление в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований спортсмены заняли 11-е место.

Динна: Мы потеряли две недели тренировок перед этим. Нам пришлось принять стратегические решения перед произвольной программой. Но то, как мы собрались после двух недель без прогона, — это довольно потрясающе. Я шучу с Максимом, что он всегда, в прямом и переносном смысле, несёт меня на руках, когда мне тяжело, и сегодня он не подвёл.

Максим: Мы просто были счастливы выйти на лёд вместе. Мы чувствовали себя комфортно в программах и вчера, и сегодня. Просто наслаждались процессом. Да, вчера была ошибка, но в целом мы гордимся собой, учитывая последние две недели с сильными эмоциями, — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

