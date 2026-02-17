Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Германия — Франция. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Возможно, увидимся через четыре года». 42-летняя Стеллато-Дудек — о планах после ОИ-2026

«Возможно, увидимся через четыре года». 42-летняя Стеллато-Дудек — о планах после ОИ-2026
Комментарии

Канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, рассказала о планах после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований пара заняла 11-е место.

«Мы приехали сюда всего за два дня до соревнований. Я была так занята. Обычно на турнире не так много дел, но на Олимпиаде куча обязательных встреч, о которых даже не подозревала. Мы были очень заняты, даже больше обычного. Не успела насладиться многим, так что с нетерпением жду олимпийского опыта теперь, когда работа завершена. Сфоткаться с Максом у колец, взять бесплатные сувениры — пока у нас ничего нет. Теперь мы это сделаем.

Мне нужно вернуться к врачам. Мы примем решение на основе того, что они скажут. Всё зависит от их слов. Это была особая ситуация; Олимпиада бывает раз в четыре года. Все, кто читал мою историю, говорили: “Боже, как хочется её достойно проводить”. Но каждый год разный, в зависимости от диагноза. Я сделаю то, что они скажут, ради здоровья.

Если бы не падение вчера, думаю, мы всё равно были бы в финальной разминке или близко к ней. Потенциал был, но ничего не поделаешь. Это случайность. Такие вещи в жизни случаются сплошь и рядом, и я не молода, так что это понимаю. Тогда просто плывёшь по течению и выжимаешь максимум, и мы именно так поступили. Не уверена, что закончила. Единственные ограничения — те, что ты сам себе ставишь. Хотя все любят навязывать мне лимиты из-за возраста в 42 года. Не верю в это. Только я могу себя ограничить. Так что, возможно, увидимся через четыре года. Я самая старшая и ломаю все рекорды», — приводит слова Стеллато-Дудек Golden Skate.

Материалы по теме
«Просто были счастливы выйти на лёд вместе». Дешам/Стеллато-Дудек — о выступлении на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android