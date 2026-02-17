Этери Тутберидзе имеет право помогать Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Этери Тутберидзе имеет право помогать своей подопечной, трёхкратной чемпионке России по фигурному катанию Аделии Петросян, во время Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Очевидно, что она не главный тренер, и вы можете видеть, что тренеры действительно помогают другим спортсменам. У нас было такое с американским тренером, который помогал российскому спортсмену (речь идёт о работе российского фигуриста Петра Гуменника с американским специалистом Рафаэлем Арутюняном, присутствовавшим на тренировках спортсмена на Играх. — Прим. «Чемпионата»), так что на самом деле в этом нет ничего особенного, нет правила, которое бы это запрещало», — приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее стало известно, что Тутберидзе на сайте Олимпиады-2026 заявлена тренером Петросян на текущих Играх. В роли наставников россиянки также указаны Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Нельзя не отметить, что в сентябре 2025 года на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине Международный союз конькобежцев (ISU) запрещал Тутберидзе даже контактировать с Петросян, потому что Этери была аккредитована как тренер сборной Грузии.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.