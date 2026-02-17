Скидки
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5км
Главная Олимпиада 2026 Новости

Россиянка несла табличку сборной Украины на церемонии открытия ОИ-2026

Россиянка Анастасия Кучерова, проживающая в Милане (Италия), несла табличку сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Associated Press.

Девушка родилась в России, она уже 14 лет проживает в Милане и работает архитектором. Кучерова участвовала в церемонии в качестве волонтёра. По сообщению издания, россиянка сама изъявила желание нести табличку сборной Украины.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь с 6 на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участия в церемонии открытия.

