«Мне можно плакать?» Метёлкина опубликовала фото после завоевания серебра на ОИ-2026

Грузинская фигуристка Анастасия Метёлкина, выступающая в парном катании с Лукой Берулавой и ставшая серебряным призёром Олимпийских игр – 2026, опубликовала в соцсети пост после завоевания награды.

«Мне разрешено плакать?» – подписала спортсменка фотографии, где запечатлена с партнёром после церемонии награждения с медалями и флагом Грузии.

Фото: Личный архив Анастасии Метёлкиной

Олимпийскими чемпионами стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, бронзу выиграла немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин.

Серебро Метёлкиной и Берулавы стало первой в истории Грузии наградой зимней Олимпиады. Отметим, что всего Грузия выиграла 47 медалей на Олимпиадах, однако все они были добыты на летних Играх.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.