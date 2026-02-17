Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мне можно плакать?» Метёлкина опубликовала фото после завоевания серебра на ОИ-2026

«Мне можно плакать?» Метёлкина опубликовала фото после завоевания серебра на ОИ-2026
Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Метёлкина, выступающая в парном катании с Лукой Берулавой и ставшая серебряным призёром Олимпийских игр – 2026, опубликовала в соцсети пост после завоевания награды.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

«Мне разрешено плакать?» – подписала спортсменка фотографии, где запечатлена с партнёром после церемонии награждения с медалями и флагом Грузии.

Фото: Личный архив Анастасии Метёлкиной

Фото: Личный архив Анастасии Метёлкиной

Олимпийскими чемпионами стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, бронзу выиграла немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин.

Серебро Метёлкиной и Берулавы стало первой в истории Грузии наградой зимней Олимпиады. Отметим, что всего Грузия выиграла 47 медалей на Олимпиадах, однако все они были добыты на летних Играх.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.

Материалы по теме
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android