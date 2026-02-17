Скидки
16-летняя итальянская горнолыжница получила травму на Олимпиаде-2026

Комментарии

16-летняя итальянская горнолыжница Джада Д’Антонио получила травму в результате падения на Олимпийских играх — 2026 в Италии, сообщает пресс‑служба Итальянской федерации зимних видов спорта.

Спортсменка упала, тренируясь на трассе для гигантского слалома. Ей оперативно оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. После проведённого обследования медицинской комиссией FISI у Д'Антонио подтверждён разрыв передней крестообразной связки правого колена. Итальянка должна была выступить в слаломе, но теперь завершит участие на Играх.

Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

