Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5км
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Олимпиада 2026

Бьорндален спрогнозировал победителей мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026

Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился прогнозами на мужскую эстафету по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Не началось

«Это будет тяжёлая гонка, и есть две страны, которые являются явными фаворитами на победу, это Норвегия и Франция. Я надеюсь, что борьба будет очень напряжённой. Думаю, что победить может Норвегия и Франция, а на третьем месте, по-моему, окажется Германия, которая будет хорошо стрелять», — сказал Бьорндален в интервью Okko.

Начало гонки назначено на 16:30 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
