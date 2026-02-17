Бьорндален спрогнозировал победителей мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился прогнозами на мужскую эстафету по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это будет тяжёлая гонка, и есть две страны, которые являются явными фаворитами на победу, это Норвегия и Франция. Я надеюсь, что борьба будет очень напряжённой. Думаю, что победить может Норвегия и Франция, а на третьем месте, по-моему, окажется Германия, которая будет хорошо стрелять», — сказал Бьорндален в интервью Okko.

Начало гонки назначено на 16:30 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.