Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлонист из Румынии высказался за допуск россиян на международные старты

Биатлонист из Румынии высказался за допуск россиян на международные старты
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 румынский биатлонист Дмитрий Шамаев выступил за допуск россиян на международные старты.

– FIS уже допускает россиян на международные старты – пусть и в нейтральном статусе, и в ограниченном пока количестве. Постепенно квоты выдают и в других зимних видах спорта, в летних ситуация ещё более благоприятная. Вам понятна позиция IBU, где не готовы идти ни на какие компромиссы с россиянами, даже по юниорам?
– Опять же – не в моей компетенции что-то здесь комментировать, но нужно понимать, что у нас есть оружие, это особый вид спорта, если даже с лыжами сравнивать. Поэтому, наверное, с биатлоном всё посложнее.

– Россиян не хватает? С ними соревнования были бы интереснее?
– Конечно, с россиянами было бы интереснее бегать, потому что ребята в любом случае сильные, конкурентоспособные. Другой вопрос, смогли бы они реализовать себя здесь, спустя четыре года недопуска. Но конкуренцию они бы точно подняли, соревнования получились бы бодрее и интереснее.

– Если следите за российскими стартами, кого больше всего не хватало бы? Даниила Серохвостова? Он смог бы бежать в темпе французов и норвежцев?
– Сложно сказать, кто как бы поехал тут. Нужно просто дать шанс ребятам приехать и посмотреть, на что они готовы. Только так мы всё узнаем, — сказал Шамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Дмитрием Шамаевым читайте на «Чемпионате» 18 февраля в 8:00 мск.

Материалы по теме
Ждём появления Аделии Петросян! 11-й день Олимпиады-2026. LIVE
Live
Ждём появления Аделии Петросян! 11-й день Олимпиады-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android