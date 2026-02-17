Биатлонист из Румынии высказался за допуск россиян на международные старты

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 румынский биатлонист Дмитрий Шамаев выступил за допуск россиян на международные старты.

– FIS уже допускает россиян на международные старты – пусть и в нейтральном статусе, и в ограниченном пока количестве. Постепенно квоты выдают и в других зимних видах спорта, в летних ситуация ещё более благоприятная. Вам понятна позиция IBU, где не готовы идти ни на какие компромиссы с россиянами, даже по юниорам?

– Опять же – не в моей компетенции что-то здесь комментировать, но нужно понимать, что у нас есть оружие, это особый вид спорта, если даже с лыжами сравнивать. Поэтому, наверное, с биатлоном всё посложнее.

– Россиян не хватает? С ними соревнования были бы интереснее?

– Конечно, с россиянами было бы интереснее бегать, потому что ребята в любом случае сильные, конкурентоспособные. Другой вопрос, смогли бы они реализовать себя здесь, спустя четыре года недопуска. Но конкуренцию они бы точно подняли, соревнования получились бы бодрее и интереснее.

– Если следите за российскими стартами, кого больше всего не хватало бы? Даниила Серохвостова? Он смог бы бежать в темпе французов и норвежцев?

– Сложно сказать, кто как бы поехал тут. Нужно просто дать шанс ребятам приехать и посмотреть, на что они готовы. Только так мы всё узнаем, — сказал Шамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

