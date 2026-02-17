Тутберидзе не сможет выводить Аделию Петросян на выступления на Олимпиаде-2026

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не сможет сопровождать свою подопечную, трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян, на выступлениях на Олимпиаде-2026. Ранее появилась информация, что специалисту не будет запрещено работать с подопечной по ходу Игр. Днём ранее на тренировке Тутберидзе присутствовала с Петросян.

«Госпожа Тутберидзе была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось. Как и на всех Олимпийских играх, во время тренировок спортсмены по фигурному катанию могут обратиться за советом к другим тренерам, которых они хорошо знают.

Аналогичная ситуация произошла с другим нейтральным спортсменом, выступающим в фигурном катании, которому во время тренировок помогал тренер, аккредитованный НОК США (речь идёт о работе российского фигуриста Петра Гуменника с американским специалистом Рафаэлем Арутюняном, присутствовавшим на тренировках спортсмена на Играх. — Прим. «Чемпионата»). Во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд», — приводит слова пресс-службы Международного олимпийского комитета ТАСС.

Ранее аккредитацию тренера нейтрального спортсмена получил один из специалистов штаба Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Короткие программы женщин на Олимпиаде-2026 пройдут 17 февраля.