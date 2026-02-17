Скидки
Олимпиада 2026

«Эта команда не шутит». Хэмилтон поддержал ямайских бобслеистов на Олимпиаде

«Эта команда не шутит». Хэмилтон поддержал ямайских бобслеистов на Олимпиаде
Комментарии

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон выразил поддержку сборной Ямайки по бобслею, выступающей на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Большой респект ямайской команде по бобслею. С детства они вдохновляли меня. Я точно знаю, каково это — быть тем, кто не вписывается в компанию и кого не воспринимают всерьёз. Они прошли долгий путь, и давно пора понять: эта команда не шутит», — написал Хэмилтон в соцсетях, что позже было замечено Федерацией бобслея и скелетона Ямайки.

В воскресенье в соревнованиях по монобобу дебютировала Мика Мур, которая до конца 2024 года выступала за Великобританию и участвовала в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В понедельник по итогам четырёх попыток она заняла 14-е место. Во вторник в соревнованиях двоек стартуют Шейн Питтер и Джуниор Харрис.

