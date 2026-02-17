Румынский биатлонист заявил, что потенциал Коростелёва позволяет бороться за медали на ОИ

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 румынский биатлонист Дмитрий Шамаев заявил, что потенциал российского лыжника Савелия Коростелёва позволяет бороться за медали на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

– Если конкретно по Савелию говорить, то он большой молодец, очень сильный, талантливый парень. Я желаю ему успехов. Надеюсь, что он выиграет медаль. Но мне показалось, что в скиатлоне у него лыжи всё-таки хуже работали, чем у всей группы лидеров. Складывалось ощущение, что он на каждом спуске отставал, и ему приходилось постоянно догонять. Как итог – не хватило под конец уже свежести. Но это моё мнение, оно может быть ошибочным.

– То есть Коростелёву не хватило свежести для финишных разборок?

– Финиш в Валь-ди-Фьемме идёт выкатом со спуска, длинная прямая – на ней важно, чтобы лыжи работали очень хорошо. И мне показалось по картинке, что лыжи у Савелия были не самые лучшие, у других лыжи были готовы лучше. А по своему потенциалу, думаю, он мог побороться за место на подиуме.

– Основные споры в скиатлоне вызвал эпизод с французом Максимом Деложем, перепутавшим коридоры и срезавшим часть дистанции. Жюри верно поступило, что ограничилось предупреждением?

– Для начала, ничего он там не срезал: ни 150 метров, ни 100, нисколько он не срезал. По-спортивному, как шли группой, они так и продолжали идти. Но, с другой стороны, есть правила. Их нужно выполнять, а они были нарушены.

Дальше – это компетенция жюри, поэтому даже комментировать что-то я не вправе. Если бы он проехал правильно, в коридор, ничего бы не поменялось по ходу гонки, он себе никакого преимущества не создал, — сказал Шамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

