Соревнования по фристайлу и сноуборду на Олимпиаде-2026 отложены из-за погодных условий

Соревнования по фристайлу и сноуборду на Олимпийских играх — 2026 в Ливиньо (Италия) отложены из-за погодных условий. Сегодня, 17 февраля, должны состояться финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл, а также квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин и женщин.

Квалификация по фристайлу у женщин должна была начаться в 13:15 по московскому времени, а у мужчин — в 15:30. Соревнования в женском слоупстайле должны были начаться в 15:00 мск. Время проведения перенесённых соревнований организаторы пока не называют.

Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.