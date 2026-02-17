Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция короткой программы начнётся в 20:45 мск

Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция КП начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступят женщины, в частности трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

В прямом эфире короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko. Старт прокатов КП женщин на ОИ назначен на 20:45 мск. Выход на лёд Петросян состоится примерно в 20:59 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.

Календарь Олимпийских игр
