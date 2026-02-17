Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: порядок выхода на лёд в КП с участием Петросян

Сегодня, 17 февраля, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представит свою короткую программу в рамках соревнований женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Выход на лёд Петросян состоится примерно в 20:59 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом разминок и порядком выхода на лёд.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Порядок выхода на лёд:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Беларусь).

2. Аделия Петросян (Россия).

3. Меда Варякойте (Литва).

4. Чжан Жуйян (Китай).

5. Кристен Спурс (Великобритания).

Вторая разминка

6. Ливия Кайзер (Швейцария).

7. Мария Сенюк (Израиль).

8. Александра Фейгин (Болгария).

9. Юлия Саутер (Румыния).

10. Ольга Микутина (Австрия).

11. Иида Кархунен (Финляндия).

Третья разминка

12. Кимми Репонд (Швейцария).

13. Екатерина Куракова (Польша).

14. Син Чжи А (Южная Корея).

15. Ли Ха Ин (Южная Корея).

16. Лорин Шильд (Франция).

17. Софья Самоделкина (Казахстан).

Четвёртая разминка

18. Ами Накаи (Япония).

19. Маделен Скизас (Канада).

20. Луна Хендрикс (Бельгия).

21. Нина Пинзарроне (Бельгия).

22. Нина Петрыкина (Эстония).

23. Лара Наки Гутманн (Италия).

Пятая разминка

24. Алиса Лью (США).

25. Изабо Левито (США).

26. Анастасия Губанова (Грузия).

27. Каори Сакамото (Япония).

28. Эмбер Гленн (США).

29. Монэ Тиба (Япония).