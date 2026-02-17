Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: состав разминок, порядок выхода на лёд в короткой программы с участием Аделии Петросян

Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: порядок выхода на лёд в КП с участием Петросян
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представит свою короткую программу в рамках соревнований женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Выход на лёд Петросян состоится примерно в 20:59 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом разминок и порядком выхода на лёд.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Порядок выхода на лёд:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Беларусь).

2. Аделия Петросян (Россия).

3. Меда Варякойте (Литва).

4. Чжан Жуйян (Китай).

5. Кристен Спурс (Великобритания).

Вторая разминка

6. Ливия Кайзер (Швейцария).

7. Мария Сенюк (Израиль).

8. Александра Фейгин (Болгария).

9. Юлия Саутер (Румыния).

10. Ольга Микутина (Австрия).

11. Иида Кархунен (Финляндия).

Третья разминка

12. Кимми Репонд (Швейцария).

13. Екатерина Куракова (Польша).

14. Син Чжи А (Южная Корея).

15. Ли Ха Ин (Южная Корея).

16. Лорин Шильд (Франция).

17. Софья Самоделкина (Казахстан).

Четвёртая разминка

18. Ами Накаи (Япония).

19. Маделен Скизас (Канада).

20. Луна Хендрикс (Бельгия).

21. Нина Пинзарроне (Бельгия).

22. Нина Петрыкина (Эстония).

23. Лара Наки Гутманн (Италия).

Пятая разминка

24. Алиса Лью (США).

25. Изабо Левито (США).

26. Анастасия Губанова (Грузия).

27. Каори Сакамото (Япония).

28. Эмбер Гленн (США).

29. Монэ Тиба (Япония).

Материалы по теме
Ждём появления Аделии Петросян! 11-й день Олимпиады-2026. LIVE
Live
Ждём появления Аделии Петросян! 11-й день Олимпиады-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android