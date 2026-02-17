Скидки
Конькобежка Ютта Лердам получит более $ 1 млн за демонстрацию спортивного лифчика на Олимпийских играх 2026 в Милане

Конькобежка Лердам получит более $ 1 млн за демонстрацию спортивного бюстгальтера на ОИ
Шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам может заработать $ 1 млн от компании Nike благодаря спортивному бюстгальтеру, который она продемонстрировала на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта по рекламе.

«Что касается Nike, я подозреваю, что речь идёт о сумме более миллиона», — сказала Фредерик де Лаат, основательница компании Branthlete, специализирующейся на рекламе спортсменок.

После завоевания золотой медали на Играх-2026 Лердам расстегнула гоночный костюм и показала спортивный топ Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в социальных сетях.

Напомним, на Олимпийских играх — 2026 Ютта Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 м и серебряную на дистанции 500 м.

