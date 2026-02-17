Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Роман Ротенберг пожелал удачи Аделии Петросян перед её дебютом на Олимпийских играх

Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что планирует с семьёй смотреть выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026, и пожелал спортсменке удачи. Прокаты коротких программ женщин пройдут 17 февраля.

«Конечно, мы [с семьёй] смотрим Олимпиаду, следим за всеми, смотрели и всё мужское одиночное катание, поддерживали наших ребят [в других видах]. Конечно, сегодня будем смотреть. Вообще за всеми следим, за Алиной Загитовой, за Камилой Валиевой, за Аделией Петросян сейчас. Смотрим, всех поддерживаем. Хотим, чтобы Аделия сегодня добилась максимального результата. Пожелаем удачи, мы все будем болеть и смотреть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

