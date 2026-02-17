Норвежец Йенс Лурос Офтебру выиграл золото в двоеборье на Олимпиаде-2026

Норвежец Йенс Лурос Офтебру завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Это его вторая победа на Играх-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине.

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, тройку призёров замкнул Илкка Херола из Финляндии.

Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин + гонка 10 км:

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – отставание 5,9.

3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8.

4. Андреас Скоглунн (Норвегия) +41,9.

5. Ээро Хирвонен (Финляндия) +46,5.

6. Эйнар Кристиан Лурос Офтебру (Норвегия) +49,3.