Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5км
Лыжное двоеборье на Олимпиаде 2026, большой трамплин +гонка 10 км: результаты

Норвежец Йенс Лурос Офтебру выиграл золото в двоеборье на Олимпиаде-2026
Комментарии

Норвежец Йенс Лурос Офтебру завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Это его вторая победа на Играх-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине.

Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Финал
17 февраля 2026, вторник. 15:40 МСК
Окончено
1
Йенс Лурос Офтебру
Норвегия
24:45.0
2
Йоханнес Лампартер
Австрия
24:50.9
3
Илкка Херола
Финляндия
24:59.8

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, тройку призёров замкнул Илкка Херола из Финляндии.

Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин + гонка 10 км:

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – отставание 5,9.

3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8.

4. Андреас Скоглунн (Норвегия) +41,9.

5. Ээро Хирвонен (Финляндия) +46,5.

6. Эйнар Кристиан Лурос Офтебру (Норвегия) +49,3.

Календарь Олимпийских игр
