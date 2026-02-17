Норвежец Йенс Лурос Офтебру выиграл золото в двоеборье на Олимпиаде-2026
Норвежец Йенс Лурос Офтебру завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Это его вторая победа на Играх-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине.
Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Финал
17 февраля 2026, вторник. 15:40 МСК
Окончено
1
Йенс Лурос Офтебру
Норвегия
24:45.0
2
Йоханнес Лампартер
Австрия
24:50.9
3
Илкка Херола
Финляндия
24:59.8
Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, тройку призёров замкнул Илкка Херола из Финляндии.
Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин + гонка 10 км:
1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – отставание 5,9.
3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8.
4. Андреас Скоглунн (Норвегия) +41,9.
5. Ээро Хирвонен (Финляндия) +46,5.
6. Эйнар Кристиан Лурос Офтебру (Норвегия) +49,3.
