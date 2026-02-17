Аделия Петросян вышла на тренировку перед прокатом короткой программы на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вышла на тренировку перед выступлением в короткой программе на Олимпийских играх — 2026.

На тренировке присутствуют тренеры спортсменки — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Ранее стало известно, что Тутберидзе может помогать Петросян по ходу Олимпиады, однако выводить фигуристку на старты тренеру запрещено.

Прокаты коротких программ у женщин пройдут 17 февраля, Петросян выступит в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Ранее российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях среди мужчин.