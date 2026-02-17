Мартен Фуркад заявил, что уверен в победе сборной Франции в мужской эстафете на ОИ-2026

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что уверен в победе сборной Франции в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это исключительная эстафетная четвёрка. Для меня, не закрывая дверь другим нациям, есть место для двух: Норвегии и Франции. Французы — фавориты на этот олимпийский титул. Сказать им это не значит давить. Просто учитывать то, что они уже сделали, их опыт, характеры, качества. В этом отношении им не завидовать норвежцам», — приводит слова Фуркада RMC.

В состав сборной Франции в эстафете вошли Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро.