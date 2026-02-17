Прямая трансляция короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступает трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. В прямом эфире выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 можно посмотреть на платформе Okko.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.
- 17 февраля 2026
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:50