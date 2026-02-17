Прямая трансляция короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступает трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. В прямом эфире выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 можно посмотреть на платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.