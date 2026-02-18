Биатлонист из Румынии — об Олимпиаде-2026: по атмосфере ничем не отличается от Кубка мира

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 румынский биатлонист Дмитрий Шамаев рассказал об атмосфере на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

– Вместо новых объектов, построенных для зимних Игр, мы видим гонки в Антхольце, хорошо всем знакомом по Кубку мира. Это гарантирует отсутствие каких-либо организационных проблем?

– Начнём с того, что мы живём отдельно от всех других спортсменов. В каком-то биатлонном вакууме. Одни и те же люди вокруг, примерно по четыре-пять команд в каждом отеле. По атмосфере ничем не отличается от Кубка мира. Единственное — везде по трассе олимпийские кольца, которые напоминают, что ты находишься не на Кубке мира, а на Олимпийских играх.

– Не бьёт ли это тогда по олимпийской атмосфере? Ведь фишка Олимпиады в том, что, условно, в столовой за завтраком можно встретить Сидни Кросби.

– Конечно, это грустно, что мы не живём со всеми вместе, но, может быть, таким образом нам легче подготовиться к своим стартам психологически. Меньше давления от того, что это Олимпийские игры. В общем, двоякая ситуация, — сказал Шамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.