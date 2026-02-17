Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК отреагировали на отмену дисквалификации биатлонистки Пасслер за допинг

В МОК отреагировали на отмену дисквалификации биатлонистки Пасслер за допинг
Комментарии

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о решении итальянского суда по вопросу отмены отстранения итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер от Олимпийских игр — 2026 в Италии из-за положительного допинг-теста.

«ВАДА — независимое агентство от нас, и именно они занимаются антидопинговыми делами. Мы как организаторы Игр отдали всю ответственность ВАДА и ITA. Я не эксперт на 100%, а там работают эксперты. Что касается этого конкретного случая, то расследование ещё не закончено, оно продолжается, так что лучше адресовать вопрос им», — приводит слова Адамса ТАСС.

Материалы по теме
Идёт эстафета в биатлоне, а у Петросян прошла тренировка. 11-й день Олимпиады-2026! LIVE
Live
Идёт эстафета в биатлоне, а у Петросян прошла тренировка. 11-й день Олимпиады-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android