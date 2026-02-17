В МОК отреагировали на отмену дисквалификации биатлонистки Пасслер за допинг

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о решении итальянского суда по вопросу отмены отстранения итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер от Олимпийских игр — 2026 в Италии из-за положительного допинг-теста.

«ВАДА — независимое агентство от нас, и именно они занимаются антидопинговыми делами. Мы как организаторы Игр отдали всю ответственность ВАДА и ITA. Я не эксперт на 100%, а там работают эксперты. Что касается этого конкретного случая, то расследование ещё не закончено, оно продолжается, так что лучше адресовать вопрос им», — приводит слова Адамса ТАСС.