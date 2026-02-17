Татьяна Тарасова рассказала, как относится к рекорду Миуры и Кихары в ПП на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японской спортивной пары Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В произвольной программе на ОИ японцы установили новый мировой рекорд по баллам. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла.

«Я считаю, что это было выдающееся катание. Я поздравляю японских фигуристов с победой. Нас я тоже поздравляю за то, что мы это видели. Это действительно прокат на рекорд мира. Такому невозможно научить», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен российской спортивной парой Александр Галлямов/Анастасия Мишина (157,46 балла). Они добились этого 13 января 2022 года на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония). Галлямов и Мишина не были допущены на Олимпийские игры — 2026 в Италии.