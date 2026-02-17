Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон на Олимпиаде 2026, мужчины, эстафета: результаты

Французские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на ОИ-2026, норвежцы — 2-е
Комментарии

Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:19.55,2, использовав девять дополнительных патронов, со штрафным кругом на первом этапе (Фабьен Клод провалил стрельбу стоя).

Нельзя не отметить, что после штрафного круга Клода сборная Франции шла на последнем, 20-м месте в эстафете, однако сумела совершить камбэк.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Биатлон. Олимпийские игры – 2026, Италия. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).

В топ-6 попали сборные Германии, США и Чехии.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 золото в мужской эстафете завоевала команда Норвегии, вторыми были французы, третьими россияне.

Материалы по теме
Франция сотворила чудо в эстафете! Команда забрала золото после дикого камбэка
