Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026

Шансы Аделии Петросян на Олимпиаде 2026: прогноз, коэффициенты, кто выиграет

Эксперты считают Сакамото главной претенденткой на золото Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Милане в фигурном катании состоится короткая программа у женщин. Японская фигуристка Каори Сакамото названа у букмекеров главной претенденткой на золотую медаль с коэффициентом 2,36 (42%).

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

Успех российской фигуристки Аделии Петросян оценивают в 3,00 (33%), эксперты называют её шансы на пьедестал (с любой медалью) высокими. Замыкает тройку букмекеров фигуристка из США Алиса Лью (4,00).

Сакамото участвовал в прошлых Олимпийских играх, завоевав серебро в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях. Результат в командных соревнованиях спортсменка повторила и на Играх в Милане.

