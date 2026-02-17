Эксперты считают Сакамото главной претенденткой на золото Олимпийских игр — 2026

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Милане в фигурном катании состоится короткая программа у женщин. Японская фигуристка Каори Сакамото названа у букмекеров главной претенденткой на золотую медаль с коэффициентом 2,36 (42%).

Успех российской фигуристки Аделии Петросян оценивают в 3,00 (33%), эксперты называют её шансы на пьедестал (с любой медалью) высокими. Замыкает тройку букмекеров фигуристка из США Алиса Лью (4,00).

Сакамото участвовал в прошлых Олимпийских играх, завоевав серебро в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях. Результат в командных соревнованиях спортсменка повторила и на Играх в Милане.