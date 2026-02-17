Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
20:45 Мск
Сборная Франции по биатлону впервые в истории выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде

Сборная Франции по биатлону впервые в истории выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде
Сборная Франции впервые в своей истории завоевала золото Олимпийских игр в мужской биатлонной эстафете. Это достижение стало возможным благодаря команде, в состав которой вошли Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро. Спортсмены выиграли эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Отметим, что это достижение не покорялось Франции даже в годы карьеры самого титулованного биатлониста страны и одного из лучших биатлонистов в мировой истории Мартена Фуркада. На чемпионатах мира французы выигрывали эстафету трижды (2001, 2020 и 2023 год).

Биатлон. Олимпийские игры – 2026, Италия. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).

Франция сотворила чудо в эстафете! Команда забрала золото после дикого камбэка
Франция сотворила чудо в эстафете! Команда забрала золото после дикого камбэка
