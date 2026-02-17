Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Кентен Фийон Майе сравнялся с Йоханнесом Бё по числу золотых медалей на Олимпиадах

Шестикратный чемпион мира в эстафетах французский биатлонист Кентен Фийон Майе сегодня, 17 февраля, стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кентен в составе мужской сборной Франции выиграл эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Теперь Фийон Майе является третьим самым титулованным биатлонистом на Олимпиадах в истории (по количеству золотых медалей). Кентен сравнялся по этому показателю с завершившим карьеру норвежцем Йоханнесом Бё. Отметим, что и у француза, и у норвежца по три личных олимпийских золота и по два командных.

Выше по этому показателю в истории только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (8 золотых медалей на ОИ) и француз Мартен Фуркад (6).

