Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках дня прошла одна гонка – мужская эстафета. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 17 февраля.

Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).