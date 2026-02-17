Скидки
Чемпионка личного спринта Линн Сван снялась с командного на Олимпиаде-2026

Чемпионка личного спринта Линн Сван снялась с командного на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Швеции по лыжным гонкам огласила окончательные составы на командные спринты в свободном стиле в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии. Соревнования пройдут завтра, 18 февраля.

У женщин Швецию представят Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. Отметим, что именно эти спортсменки выступали на Играх-2022, где сенсационно уступили золото немкам.

Изначально командный спринт вместе с Сундлинг должна была бежать чемпионка Олимпиады-2026 в личном спринте Линн Сван. Однако девушка приболела.

«У Линн насморк со вчерашнего дня. Симптомы лёгкие, но достаточные, чтобы мы посчитали, что это негативно скажется на её результативности и что у нас есть безопасные альтернативы, поэтому мы действуем осторожно», — приводит слова врача сборной Швеции SVT.

У мужчин Швецию в командном спринте представят Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.

