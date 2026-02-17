Юрген Клопп принял символическое участие в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2026

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп принял символическое участие в мужской биатлонной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Юргену доверили посигналить в колокольчик, тем самым объявив о начале заключительного круга гонки.

Соревнования со штрафным кругом выиграла сборная Франции. Это первая в истории страны золотая медаль ОИ в мужской эстафете.

Биатлон. Олимпийские игры – 2026, Италия. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).