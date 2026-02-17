Аделия Петросян исполнила 27 прыжков за получасовую тренировку перед стартом на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян продуктивно провела заключительную перед дебютом на Олимпийских играх – 2026 тренировку. Как сообщает Okko Sport, Аделия исполнила 27 прыжков за получасовую тренировку. В частности, фигуристка активно накатывала четверной тулуп.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянка получила второй стартовый номер. Она выйдет на лёд приблизительно в 20:59 мск.

Короткая программа Петросян поставлена на музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.