Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады-2026 в командной гонке преследования
Мужская сборная Италии по конькобежному спорту завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в командной гонке преследования. В финале итальянцы победили сборную США, опередив преследователей на 4,51 секунды. Бронзовые медали завоевали конькобежцы из Китая. В финале B они были быстрее соперников из Нидерландов (на 0,09 секунды).
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
17 февраля 2026, вторник. 18:28 МСК
Окончено
1
Италия
2
США
Олимпийские игры — 2026, Италия. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Мужчины:
- Италия — 3.39,20.
- США — 3.43,71.
- Китай — 3.41,38.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
