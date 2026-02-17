Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, командная гонка преследования: результаты

Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады-2026 в командной гонке преследования
Мужская сборная Италии по конькобежному спорту завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в командной гонке преследования. В финале итальянцы победили сборную США, опередив преследователей на 4,51 секунды. Бронзовые медали завоевали конькобежцы из Китая. В финале B они были быстрее соперников из Нидерландов (на 0,09 секунды).

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
17 февраля 2026, вторник. 18:28 МСК
Окончено
1
Италия
2
США

Олимпийские игры — 2026, Италия. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Мужчины:

  1. Италия — 3.39,20.
  2. США — 3.43,71.
  3. Китай — 3.41,38.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Новости. Олимпиада 2026
