Канадские конькобежки стали лучшими в командной гонке преследования на Олимпиаде-2026

Женская сборная Канады по конькобежному спорту завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в командной гонке преследования. В финале A канадки оказались быстрее соперниц из Нидерландов. Бронзовые медали завоевали конькобежки из Японии, в финале B опередившие американок (на 3,10 секунды).

Олимпийские игры — 2026, Италия. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины:

Канада — 2.55,81. Нидерланды — 2.56,77. Япония — 2.58,50.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.