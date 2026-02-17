Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Олимпиада 2026

Ученица Тутберидзе Принёва ответила, что пожелала бы Петросян перед выступлением на ОИ

Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Алёна Принёва высказалась о предстоящем дебюте трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Буду сегодня смотреть выступление Аделии [Петросян] на Олимпийских играх. Буду и болеть, и поддерживать! Мы все ей пожелали удачи перед отъездом. Что бы сказала ей сейчас, до начала короткой программы? Просто хорошего проката, чтобы всё получилось, и опять же удачи», — сказала Принёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянка получила второй стартовый номер. Она выйдет на лёд приблизительно в 20:59 мск.

Комментарии
