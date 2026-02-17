Тартынский: Сорин предложил Коростелёву и Непряевой пропустить спринт, Савелий отказался

Блогер Максим Тартынский, который снимает документальный фильм про Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва, рассказал, что старший тренер сборной России Егор Сорин предлагал им пропустить спринт на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Сюда на Олимпиаду в день мужских эстафет приехал Егор Владимирович Сорин. Он предлагал ребятам не бежать спринт, но Савелий заявил: «Я приехал на Олимпиаду и буду бежать все гонки, на которые сумел отобраться», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Непряева и Коростелёв не смогли преодолеть квалификацию олимпийского спринта. Дарья заняла 36-е место, Савелий — 35-е.