Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«После разделки они ушли в себя». Тартынский — о состоянии Коростелёва и Непряевой на ОИ

«После разделки они ушли в себя». Тартынский — о состоянии Коростелёва и Непряевой на ОИ
Комментарии

Блогер Максим Тартынский, который снимает документальный фильм про Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва, рассказал, в каком настроении пребывают спортсмены после участия в гонке с раздельного старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Перед Дашей и Савелием сейчас встал серьёзный вопрос проверки своего «я». После того как ребята не прошли квалификацию в спринте, а затем не смогли побороться за топ-10 в разделках, они ушли в себя. Я продолжаю достаточно много времени проводить вместе с ними с камерой, и от неё они полностью абстрагировались, как, в принципе, и от всего мира. И было видно, как им тяжело.

Олимпиада меняет людей – это очень сложное психологически испытание. Особенно когда от тебя очень многого ждут. А сам ты не можешь трезво оценить собственные силы, просто потому что почти четыре года бегал в другом мире.

А российские болельщики в подавляющем большинстве относятся к Олимпиаде не как к спортивному мероприятию, а как к войне. А на войне ты должен либо победить, либо погибнуть героем. Но в спорте всё сложнее. Люди идут к результатам долгие годы. Необходимо оценивать всё происходящее с холодной головой. Тогда станет ясно, что ребята заложили отличную базу на будущее», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Эксклюзив
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android