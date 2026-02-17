«После разделки они ушли в себя». Тартынский — о состоянии Коростелёва и Непряевой на ОИ

Блогер Максим Тартынский, который снимает документальный фильм про Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва, рассказал, в каком настроении пребывают спортсмены после участия в гонке с раздельного старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Перед Дашей и Савелием сейчас встал серьёзный вопрос проверки своего «я». После того как ребята не прошли квалификацию в спринте, а затем не смогли побороться за топ-10 в разделках, они ушли в себя. Я продолжаю достаточно много времени проводить вместе с ними с камерой, и от неё они полностью абстрагировались, как, в принципе, и от всего мира. И было видно, как им тяжело.

Олимпиада меняет людей – это очень сложное психологически испытание. Особенно когда от тебя очень многого ждут. А сам ты не можешь трезво оценить собственные силы, просто потому что почти четыре года бегал в другом мире.

А российские болельщики в подавляющем большинстве относятся к Олимпиаде не как к спортивному мероприятию, а как к войне. А на войне ты должен либо победить, либо погибнуть героем. Но в спорте всё сложнее. Люди идут к результатам долгие годы. Необходимо оценивать всё происходящее с холодной головой. Тогда станет ясно, что ребята заложили отличную базу на будущее», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.