Блогер Тартынский рассказал, где во время Олимпиады живут лыжники Непряева и Коростелёв

Блогер Максим Тартынский, который снимает документальный фильм про Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва, рассказал, что российские лыжники не живут в Олимпийской деревне во время Олимпиады-2026 в Италии.

«Дарья с Савелием, а также со всеми остальными участниками нашей команды решили жить не в Олимпийской деревне, в апартаментах в городе Предаццо, который находится в нескольких километрах от стадиона «Тезеро». Апартаменты были самые простые, готовили сами, там же была организованы условия для работы массажиста. После коньковых разделок они переехали в другой отель, чуть повыше. Именно в этом отеле разместилась группа поддержки наших ребят, которая прилетела из Татарстана», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.