Фигурист Евгеньев признался, что расстроен из-за результатов Павловой/Святченко на ОИ-2026

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров в парном катании Дмитрий Евгеньев поделился своими впечатлениями от соревнований пар на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Какие впечатления от парного турнира Олимпиады?

— Мне очень понравилось смотреть, но вся красота Олимпийских игр для меня была разбита в пух и прах обидой и печалью за моего друга Алексея Святченко. Я очень расстроен из-за того, что они с партнёршей заняли четвёртое место.

— Успел как-то с ним уже поговорить, обсудить то, что случилось?

— Конечно, мы с ним созвонились сразу же после окончания турнира. Я даже не ожидал, что он возьмёт трубку, но он взял. Что он говорил, я раскрывать не буду, однако скажу, что Алексей пытался сам себя успокоить, старался улыбаться и смеяться, но при этом в его тоне разговора чувствовалась и горечь, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.