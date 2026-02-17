Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Фигурист Евгеньев признался, что расстроен из-за результатов Павловой/Святченко на ОИ-2026

Комментарии

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров в парном катании Дмитрий Евгеньев поделился своими впечатлениями от соревнований пар на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

— Какие впечатления от парного турнира Олимпиады?
— Мне очень понравилось смотреть, но вся красота Олимпийских игр для меня была разбита в пух и прах обидой и печалью за моего друга Алексея Святченко. Я очень расстроен из-за того, что они с партнёршей заняли четвёртое место.

— Успел как-то с ним уже поговорить, обсудить то, что случилось?
— Конечно, мы с ним созвонились сразу же после окончания турнира. Я даже не ожидал, что он возьмёт трубку, но он взял. Что он говорил, я раскрывать не буду, однако скажу, что Алексей пытался сам себя успокоить, старался улыбаться и смеяться, но при этом в его тоне разговора чувствовалась и горечь, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

