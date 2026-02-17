Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Дмитрий Евгеньев пожелал Аделии Петросян спокойствия и уверенности в себе на Олимпиаде

Комментарии

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, высказался о предстоящем дебюте трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

— Чего ожидаешь от женского турнира?
— Честно, я вообще не представляю, чего ожидать от женщин, потому что я по ходу сезона не особо следил за девушками. Не особо понимаю, что там происходит. Знаю, что есть Эмбер Гленн, есть Каори Сакамото и Алиса Лью. И, конечно, наша дорогая и любимая Аделия Петросян. Я очень надеюсь, что наша дорогая и любимая Аделия покажет всем, где раки зимуют.

— Что пожелаешь Аделии?
— Это вопрос сложный. Думаю, здесь нужно обращаться к Аделии и её тренерам, как они считают, что ей нужно. Я бы хотел пожелать ей спокойствия и уверенности в себе. Но я вспоминаю чемпионат России в Омске, когда она выходила перед произвольной и непосредственно перед самим прокатом сделала чуть ли не пять «бабочек», даже не на шестиминутке. Потом она выходит катать программу и выдаёт прокат с трикселем и двумя четверными. Может, ей надо наоборот — немного перенервничать, чтобы войти в тот поток, который помогает ей в прокате выполнить свой максимум. Я желаю, чтобы и Аделия, и её тренеры достигли того состояния, которое им нужно, чтобы показать максимальный результат, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

