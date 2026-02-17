Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026

Фигурист Евгеньев высказался о мировом рекорде японцев Миуры/Кихары

Комментарии

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров в парном катании Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, высказался о баллах японской пары Рику Миура/Рюити Кихара, которые они получили за произвольную программу на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Тем самым японцы побили рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который держался около четырёх лет.

— Как оценишь выступление японцев? Они же побили мировой рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
— Мне в целом очень импонируют японцы. Единственное, с чем я не согласен, — с судейской оценкой за подкрут, потому что ловли там точно нет. Ни ловли, ни шпагата, и я не понимаю надбавки за этот элемент в размере 2,28 балла — это очень высокие GOE. Условные Анастасия Метёлкина и Лука Берулава получают 2,50, Минерва Фабьенне Хазе с Никитой Володиным — 2,40. И японцы – столько же, хотя очевидно, что у грузин и у немцев подкрут раза в полтора или два красивее, лучше и ровнее, потому что у японцев партнёрша летит прямо горизонтально льду. В остальном — если честно, они очень быстро катаются, и это позволяет прощать им много хореографических нюансов, потому что очень трудно на такой большой скорости что-то делать, и она их действительно поглощает в программу, и то, как эти ребята умеют быстро кататься — это очень классно.

Рику Миура — как будто бы другой человек приехал на Олимпийские игры, я не знаю, как они этого добились. Если мне не изменяет память, она ни одного прыжка не прыгала так, чтобы он был докручен, — и вообще без каких-либо помарок. Она приехала на Олимпиаду и все прыжки делала идеально в прокатах, даже без малейших вопросов. Это нельзя назвать случайностью, она просто шла и делала. За этим было очень интересно наблюдать, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Комментарии
