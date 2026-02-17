Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
«Глаза чуть на лоб не полезли». Фигурист Евгеньев — о победе Шайдорова на ОИ-2026

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров в парном катании Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, оценил победу казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Следил за мужчинами? Как оцениваешь этот турнир и, в частности, выступление Петра Гуменника?
— Я очень сильно болел за Петю, писал ему ещё перед турниром и после турнира, поэтому поддержка моя была всеобъемлющей. Я очень хотел, чтобы Пётр хорошо откатался, — и, слава богу, это получилось. Как и все, я был шокирован результатами личного турнира. Шокирован и удивлён, но удивлён, скорее, приятно, потому что это прикольно, что так случилось. Я не смотрел сам турнир в прямом эфире, потому что у нас очень ранние тренировки, проснулся ночью и подумал, что сейчас быстро гляну результат, посмотрю, что Малинин выиграл, и дальше пойду спать. Открыл онлайн-табло и увидел Шайдорова, у меня тогда глаза чуть на лоб не полезли. Я полез смотреть эти прокаты, что там случилось, в итоге так и не уснул. Я настолько был удивлён и шокирован, что меня это в моменте так взбодрило.

— Как после такой ночи прошла тренировка?
— Хорошо, наоборот, это даже меня зарядило, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

