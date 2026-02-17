Дмитрий Евгеньев выразил восхищение китайской спортивной парой Суй/Цун

Победитель финала Кубка России, победитель и призёр этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр первенства России среди юниоров в парном катании Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, высказался о том, что чемпионы Олимпиады-2022 китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун заняли пятое место на Играх-2026 в Италии.

— Вашу пару с Анастасией часто сравнивают с олимпийскими чемпионами из Китая — Вэньцзин Суй и Хань Цуном. Китайцы вернулись ради Олимпиады — и это было не так триумфально, как хотелось бы. Какие у тебя были впечатления от их проката?

— Я восхищаюсь этими спортсменами. Потому что, имея не самые крупные габариты, не самые лучшие пропорции для парного катания, они умудряются делать сложнейшие парные элементы на высоченном уровне. Ребята – спортсмены, которым уже немало лет, у них огромный багаж опыта, было много травм, взлётов и падений. Тем не менее они всё равно выходят и делают сложнейшие элементы на высочайшем уровне. Да, у них не пошли прыжки, тем не менее это достойно уважения. Ты всё равно видишь уровень, когда катаются пары из первой разминки и эта пара, ты сразу понимаешь, почему им какие-то ошибки могут простить, почему где-то могут поставить немного больше баллов, — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.