Женский кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл седьмой игровой день в рамках соревнований женщин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 9-го тура.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Женщины. Групповой этап

9-й тур

Канада – Швеция – 8:6.

Италия – Япония – 8:6.

США – Дания – 10:3.

Швейцария – Южная Корея – 7:5.

Первый комплект медалей в кёрлинге разыграли в миксте. В смешанных парах лучшей стала сборная Швеции, серебро взяла команда США, бронзу — Италия.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.