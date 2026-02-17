Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
20:45 Мск
Фото: Аделия Петросян готовится к выходу на лёд для проката КП на Олимпиаде-2026
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в подтрибунном помещении готовится к своему дебюту на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фото: скриншот Okko Sports

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянка получила второй стартовый номер. Она выйдет на лёд приблизительно в 20:59 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Короткая программа Петросян поставлена на музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.

